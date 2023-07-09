قمة الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة

تقترب القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة 31 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة حتى الآن على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، وهي المؤجلة من الجولة الـ 21.

أما الزمالك ففاز على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 33.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 32 مباراة.

بعد مواجهة الزمالك، سيتبقى للأهلي 3 مؤجلات، يلعبها بعد نهاية مباراته في الجولة 34 والأخيرة أمام المقاولون العرب، وستأتي تلك المؤجلات أمام حرس الحدود وبيراميدز والمصري على الترتيب.

أما بالنسبة للزمالك، فمباراة الأهلي هي المؤجلة الوحيدة المتبقية له، قبل أن يواجه فاركو في الجولة الأخيرة يوم 16 يونيو لتنتهي منافسات الدوري بالنسبة له.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المواجهة يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو.

ويستضيف استاد القاهرة هذه القمة.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1 و2.

والتقى الفريقان مرة واحدة هذا الموسم في الدور الأول من الدوري، وانتهت القمة الأولى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.