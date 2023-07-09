رومانو: تروبين وسومر يعوضان أونانا وهاندانوفيتش في إنتر

الأحد، 09 يوليه 2023 - 00:56

كتب : FilGoal

يان سومر - بايرن ميونيخ

بدأ إنتر التحضير لتعويض رحيل أندري أونانا المحتمل صوب مانشستر يونايتد.

يان سومر

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ
إنتر

واقترب أونانا من ارتداء قميص مانشستر يونايتد الصيف المقبل بعد موسم واحد قضاه بقميص إنتر.

ويسعى إنتر لضم يان سومر حارس مرمى منتخب سويسرا وبايرن ميونيخ الألماني.

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وأشار فابريسيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أن المفاوضات بين الناديين من المتوقع أن تبدأ من 6 ملايين يورو.

وأوضح أن إنتر يسعى للتفاوض مع سومر والأوكراني أنتولي توربين حارس شاختار دونتسك الأوكراني لتعويض الثنائي أندري أونانا وسمير هاندانوفيتش.

وانضم سومر لبايرن ميونيخ في يناير الماضي حتى صيف 2025 بقيمة 8 ملايين يورو، لتعويض مانويل نوير الذي تعرض لإصابة تسببت في غيابه عن بقية الموسم.

بينما خاض تروبين البالغ 21 عاما 106 مباراة بقميص شاختار في جميع المسابقات وتوج بـ 3 ألقاب. وارتدى قميص منتخب بلاده في 7 مباريات.

في المقابل انضم أونانا لصفوف إنتر بعد نهاية تعاقده مع أياكس بدون مقابل وفي موسمه الوحيد خاض 41 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة.

واقترب الكاميروني البالغ 27 عاما من الرحيل صوب مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو، وفقا للتقارير.

ورحل الحارس السلوفيني عن إنتر بعد نهاية تعاقده بعد 9 مواسم بقميص النيراتزوري.

وخاض الحارس البالغ 38 عاما مع إنتر 455 مباراة حقق خلالها 5 ألقاب ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا وخسر من مانشستر سيتي.

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