رومانو: تروبين وسومر يعوضان أونانا وهاندانوفيتش في إنتر

بدأ إنتر التحضير لتعويض رحيل أندري أونانا المحتمل صوب مانشستر يونايتد.

واقترب أونانا من ارتداء قميص مانشستر يونايتد الصيف المقبل بعد موسم واحد قضاه بقميص إنتر.

ويسعى إنتر لضم يان سومر حارس مرمى منتخب سويسرا وبايرن ميونيخ الألماني.

وأشار فابريسيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أن المفاوضات بين الناديين من المتوقع أن تبدأ من 6 ملايين يورو.

وأوضح أن إنتر يسعى للتفاوض مع سومر والأوكراني أنتولي توربين حارس شاختار دونتسك الأوكراني لتعويض الثنائي أندري أونانا وسمير هاندانوفيتش.

Inter have already prepared an opening bid for Yann Sommer — talks expected around €6m. 🔴🇨🇭 Plan to submit proposal once Onana deal is closed with Man Utd. 🇺🇦 Inter plan remains to negotiate for both Sommer and Anatolij Trubin as they’ve to replace both Onana and Handanović. pic.twitter.com/Dze6aAouge — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2023

وانضم سومر لبايرن ميونيخ في يناير الماضي حتى صيف 2025 بقيمة 8 ملايين يورو، لتعويض مانويل نوير الذي تعرض لإصابة تسببت في غيابه عن بقية الموسم.

بينما خاض تروبين البالغ 21 عاما 106 مباراة بقميص شاختار في جميع المسابقات وتوج بـ 3 ألقاب. وارتدى قميص منتخب بلاده في 7 مباريات.

في المقابل انضم أونانا لصفوف إنتر بعد نهاية تعاقده مع أياكس بدون مقابل وفي موسمه الوحيد خاض 41 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة.

واقترب الكاميروني البالغ 27 عاما من الرحيل صوب مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو، وفقا للتقارير.

ورحل الحارس السلوفيني عن إنتر بعد نهاية تعاقده بعد 9 مواسم بقميص النيراتزوري.

وخاض الحارس البالغ 38 عاما مع إنتر 455 مباراة حقق خلالها 5 ألقاب ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا وخسر من مانشستر سيتي.