عبد الهادي: زيزو الأعلى تسويقيا في مصر.. وهذا سبب خروجه أمام فيوتشر

عبر مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك عن سعادته بفوز فريقه على فيوتشر، مؤكدا أن المباراة تجربة ممتازة قبل لقاء القمة ضد الأهلي.

وقال عبد الهادي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز على فيوتشر مهم جدا بالنسبة لنا لإكمال سلسلة الانتصارات والنتائج الإيجابية للزمالك في الفترة الماضية وأيضا ليقف الجهاز الفني على مستوى اللاعبين وكيفية تنفيذ تعليماته".

وأضاف "أهدرنا الكثير من الفرص والملخص أننا حققنا الفوز والجهاز الفني اطمئن على حالة اللاعبين وأشركنا الكثير من اللاعبين الغائبين منذ فترة وكذلك الشباب".

وواصل "ينتظرنا مباراة قوية ضد المنافس التلقيدي لنا بعد 4 أيام ولذلك كان يجب إراحة بعض اللاعبين للحفاظ عليهم وهذا ما يفعله أوسوريو بالتدوير بين اللاعبين والجميع متقبل ذلك".

وشدد "من الناحية التسويقية زيزو الآن هو أعلى لاعب في مصر".

وأوضح "زيزو يقدم مستوى إيجابي دائما وينفذ تعليمات الجهاز الفني ومغادرته كانت لحصوله على بعض الراحة".

وأتم تصريحاته "زيزو تنازل عن جائزة رجل المباراة لـ عمر جابر وهذا تصرف "شيك" منه تجاه زميله الغائب منذ فترة من أجل تحفيزه للفترة المقبلة".

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم الخميس المقبل في الدوري.