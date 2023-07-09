تخطى شيكابالا.. زيزو تاسع هدافي الزمالك في الدوري المصري

الأحد، 09 يوليه 2023 - 00:05

كتب : إسلام أحمد

هدف أحمد سيد زيزو في شباك جنش وفيوتشر

تواجد أحمد سيد زيزو بفضل ثنائيته ضد فيوتشر في المركز التاسع بترتيب هدافي الزمالك في الدوري المصري عبر التاريخ.

وسجل زيزو ثنائية قلب بها الزمالك تأخره لفوز بنتيجة 3-2 في الجولة 33 من الدوري المصري على حساب فيوتشر.

ورفع زيزو رصيده لـ 48 هدفا في الدوري المصري بقميص الزمالك في المركز التاسع بترتيب هدافي الأبيض في الدوري.

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وتساوى زيزو مع شريف الفار برصيد 48 هدفا في المركز التاسع.

ويأتي محمود عبد الرازق "شيكابالا" في المركز العاشر برصيد 47 هدفا.

وجاءت قائمة هدافي الزمالك في الدوري عبر التاريخ:

عبد الحليم علي – 80 هدفا

علي خليل – 78 هدفا

حسن شحاتة – 77 هدفا

حمادة إمام – 74 هدفا

جمال عبد الحميد – 73 هدفا

علاء الحامولي – 68 هدفا

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فاروق جعفر – 53 هدفا

طارق يحيى – 51 هدفا

شريف الفار وأحمد سيد "زيزو" – 48 هدفا

شيكابالا – 47 هدفا

إجمالا وصل زيزو إلى 62 هدفا في الزمالك خلال 195 مباراة في جميع المسابقات.

سجل زيزو 48 في الدوري و7 في دوري أبطال إفريقيا و7 في كأس مصر.

وسجل أحمد سيد زيزو هدفين أو أكثر في مباراة واحدة بالدوري المصري خلال 7 مباريات.

وجاءت بواقع ثنائية ضد أسوان في موسم 2020-2021 وثنائية ضد فيوتشر والجونة الموسم الماضي بالإضافة لهاتريك ضد مصر للمقاصة.

وفي الموسم الجاري سجل ثنائيته الثالثة في الدوري ضد حرس الحدود وسموحة وفيوتشر.

فيما سجل 3 أهداف من ركلات ثابتة في الدوري بعدما سجل من قبل ضد الحونة والمصري وأخيرا فيوتشر.

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