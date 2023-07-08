سجل وطُرد في 18 دقيقة.. محمود صابر يشعل نهائي المنتخب الأولمبي بالطريقتين

8 دقائق فقط فصلت بين الاحتفال والإحباط، في لحظات جنونية عاشها محمود صابر لاعب منتخب مصر الأولمبي.

جاء ذلك في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما امام البلد المضيف المغرب.

لاعب بيراميدز البالغ من العمر 21 عاما سجل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بتسديدة فائقة الروعة من خارج منطقة الجزاء.

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ولكن في الدقيقة 14، ارتكب صابر مخالفة ضد عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة السابق ومهاجم المنتخب المغربي.

عاد الحكم إلى تقنية الفيديو وراجعها، ليعود في الدقيقة 18 مقررا إشهار البطاقة الحمراء في وجه صابر.

وضمن منتخبا مصر والمغرب التأهل بالفعل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ببلوغ المباراة النهائية.

وانتزع منتخب مالي بطاقة التأهل الثالثة في مباراة تحديد المركز الثالث، بينما سيلعب منتخب غينيا مباراة الملحق أمام نظيره الآسيوي.