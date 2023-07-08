ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. زيزو ينافس مابولولو قبل جولتين على النهاية
السبت، 08 يوليه 2023 - 23:41
كتب : FilGoal
سجل أحمد سيد "زيزو" ثنائية ضد فيوتشر ارتقى بها للمركز الثاني في صدارة هدافي الدوري المصري.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
هداف الموسم الماضي من الدوري وصل الموسم الجاري لهدفه الـ12 بقميص الأبيض متساويا مع محمد حمدي زكي مهاجم أسوان.
ويتصدر الأنجولي كريستوفاو مابولولو ترتيب هدافي الدوري برصيد 16 هدفا قبل جولتين على نهاية الموسم.
وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن
1- كريستوفر مابولولو (الاتحاد) - 16 هدفا.
2- محمد حمدي زكي (أسوان) - 12 هدفا.
2- أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 12 هدفا.
3- أحمد الشيخ (غزل المحلة) - 10 أهداف.
4- محمد شريف (الأهلي) - 9 أهداف.
4- جون أوكلي (المقاولون) - 9 أهداف.
4 - أحمد أمين قفة (إنبي) - 9 أهداف.
4 - سمير فكري (الداخلية) - 9 أهداف.
4 - محمد الشامي (الإسماعيلي) - 9 أهداف.
4 - فاخري لاكاي (بيراميدز) - 9 أهداف.
5- رزقي حمرون (فاركو) - 8 أهداف.
5- رفيق كابو (إنبي) - 8 أهداف.
5 - أحمد ياسر ريان (سيراميكا) - 8 أهداف.
5- عبد اللطيف جريندو (المصري) - 8 أهداف.
5- كريم بامبو (البنك الأهلي) - 8 أهداف.
5- مصطفى فتحي (بيراميدز) - 8 أهداف.