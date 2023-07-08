انتهت نهائي إفريقيا - المغرب (2)-(1) مصر الأولمبي

السبت، 08 يوليه 2023 - 22:53

كتب : FilGoal

المغرب ضد مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المغرب ضد مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

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نهاية المباراة بفوز المغرب وتتويجه باللقب

بداية الشوط الإضافي الثاني ودخول مصطفى سعد بدلا من محمود جهاد.

ق105. هدف قاتل للمغرب عن طريق أسامة ترغالين بعد ركلة حرة غيرت اتجاهها من الدفاع وغالطت حمزة علاء وسكنت الشباك.

ق103. تبديلان لمصر بدخول عماد ميهوب وعبد الرحمن عاطف وخروج أسامة فيصل وإبراهيم عادل.

بداية الشوط الإضافي الأول.

نهاية المباراة والاتجاه للوقت الإضافي.

ق93. تبديل جديد لمصر بدخول أحمد فوزي بدلا من محمد شحاتة.

ق90. حمزة علاء يتعملق في التصدي لكرة في الوقت القاتل بتسديدة من أمين الوزاني من داخل منطقة الجزاء.

ق88. صاروخية من محمود جهاد فوق المرمى.

ق70. تسديدة من الصابيري بجوار المرمى.

ق62. بطاقة صفراء لروجيرو ميكالي للاعتراض.

تبديل أول لمنتخب مصر بدخول محمود جهاد بدلا من أحمد عاطف "قطة" ودخول محمد أشرف بدلا من حاتم سكر.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. فرصة خطيرة للمغرب قبل نهاية الشوط الأول.

ق37. هدف التعادل للمغرب عن طريق يانيس بكراوي بعد عرضية من بلال الخنوس.

ق17. بطاقة حمراء لمحمود صابر بعد الرجوع لتقنية الفيديو بعد تدخل على عبد الصمد الزلزولي.

ق10. جوووووووووول أول لمنتخب مصر بتسديدة صاااروخية من محمود صابر.

ق3. أحمد عاطف قطة يهدر فرصة الأول وحارس المغرب يتألق في التصدي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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