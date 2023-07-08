سيرتاح أجيري أخيرا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع كانج إن لي

"أتمنى أن يغلقوا التلفاز في كوريا الجنوبية" هكذا علق خافيير أجيري مدرب ريال مايوركا على لعب فريقه للكثير من مباريات في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

خوض مايوركا للمباريات في ذلك الموعد يأتي بسبب تواجد كان إن لي في الفريق وذلك تضع رابطة الدوري بعض مباريات مايوركا في ذلك الموعد لتتناسب مع مواعيد كوريا الجنوبية.

الآن وبالموسم المقبل سيتمكن خافيير أجيري من الراحة أخيرا لأن باريس سان جيرمان أعلن التعاقد مع كانج إن لي.

ووقع اللاعب الكوري الجنوبي على عقد مع باريس سان جيرمان حتى 2028.

وأصبح كان إن لي هو أول لاعب كوري جنوبي ينضم لباريس سان جيرمان في التاريخ.

وسيحصل صاحب الـ 22 عاما على القميص رقم 19 مع باريس سان جيرمان.

ولعب كانج إن لي مع مايوركا لمدة موسمين وخلالهم شارك في 73 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 10 آخرين.

وقال كانج إن لي في تصريحات عبر لموقع النادي: "سعيد بتواجدي في باريس سان جيرمان واحد من أكبر أندية العالم مع الكثير من اللاعبين الكبار، ولا أستطيع الانتظار لبداية التحدي الجديد".

وأصبح كانج إن لي هو رابع لاعب ينضم لباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الحالية بعد كل من مانويل أوجارتي وماركو أسينسيو وميلان شكرينيار.