مؤتمر كولر: أطالب بحضور جماهيري كامل لمباراة الزمالك.. وهذا ما أسعد اللاعبين أكثر من الفوز

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن حالة التراخي التي أصابت الفريق، والاستعداد لمباراة القمة أمام الزمالك.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي التالي للفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 21 للدوري المصري الممتاز.

وقال كولر في المؤتمر: "الاتحاد خلق أمامنا أكبر عدد فرص واجهناه في شوط واحد من الدوري، لحسن الحظ لم نتلقَ الأهداف".

وأضاف "وجهت اللاعبين بحدة بين الشوطين، وقلت لهم: لو لعبنا بنفس الطريقة سنتلقى الأهداف حتما في الشوط الثاني".

وأوضح السويسري "ذكرت اللاعبين بأهمية التركيز والهدوء ومنحتهم بعض التعليمات، وتمكنوا من التغلب على الصعوبات والوصول بالمباراة لبر الأمان في الشوط الثاني".

وتابع "أعذر اللاعبين، فبعد موسم طويل حققنا فيه الكثير وقدمنا فيه مباريات قوية للغاية، تصير الأمور صعبة على اللاعب مثل أي إنسان، وتعجز أقدامه عن حمله وتخرج الأوامر من العقل فلا يتمكن الجسد من تنفيذها، وينخفض التركيز".

وواصل كولر "بعد الهدفين فقدنا تركيزنا قليلا وبدأ اللاعبون يشعرون أن الأمور سهلة، ولكن لاعبو الاتحاد أرونا درسا عما يحدث في حال التراخي. من الممكن أن يخلق أي فريق الفرص أمامك في تلك الحالة".

وأكمل "لم نتمركز بالشكل الصحيح ولم تكن خطوطنا متقاربة وكان هناك بعض الاستهتار، ولكننا تداركنا ذلك بعد أن استسهل اللاعبين هذه المباراة بسبب الهدفين".

وعن علاقة الحالة التي انتقدها بالتفكير في مباراة الزمالك، رفض كولر هذا الطرح قائلا: "لا أتفق مع ذلك الرأي، فالأمر سببه إرهاق ذهني وبدني بعد كم كبير من السفر والبعد عن العائلات. اللاعبون كانوا مرهقين للغاية".

وأضاف "قررت منح اللاعبين راحة لمدة يومين، وحين أخبرتهم بذلك وجدتهم سعداء بهذا الأمر أكثر من سعادتهم بالفوز والنقاط الثلاث".

وواصل "اللاعبون بحاجة لقضاء الوقت مع أسرهم وهذه أمور هامة تؤثر على اللاعب لأنه في النهاية إنسان. نحاول شحن البطاريات كي ننهي الموسم بالشكل الأمثل".

وتابع "هذا أول موسم من نوعه في تاريخي كلاعب أو كمدرب، لم يسبق لي تحقيق كل هذه الألقاب في موسم واحد".

وعن أثر غياب كريستوفاو مابولو هداف الدوري برصيد 16 هدفا قال كولر "مابولولو هداف الدوري وبالتأكيد من الممكن أن يكون غيابه ميزة لنا، ولكن لا يمكنك القول من الغائب الذي يمكنه التأثير على المباراة، خصوصا وأننا سيطرنا عليها في الشوط الثاني".

أما عن تبديلاته في المباراة قال: "التغييرات أتت لإراحة اللاعبين. علي معلول وأليو ديانج تحديدا لعبا كثيرا وكان يجب إراحتهما. لا أحد خرج لأنه لعب بشكل سيئ بل بسبب عامل الإرهاق".

وأوضح "من المهم أن أحاول الحفاظ على اللاعبين من الإصابات خصوصا وأن الأمور تسير بشكل جيد، ومن يأتي من مقاعد البدلاء يؤدي بنفس الكفاءة".

وتابع "نستعد لمباراة الزمالك وهو دربي هام لجماهير الأهلي، وبالتالي يجب أن أحافظ على اللاعبين. أحيانا ينزعج اللاعب من خروجه، ولكني كمدرب يجب أن أنظر لمصلحة الفريق وأن أحمي اللاعب من الإصابات والإرهاق وأحتفظ بجهوده لأطول فترة ممكنة".

وواصل كولر "التغييرات أتت لإراحة اللاعبين. علي معلول وأليو ديانج تحديدا لعبا كثيرا وكان يجب إراحتهما. لا أحد خرج لأنه لعب بشكل سيئ. نستعد لمباراة الزمالك وهو دربي هام لجماهير الأهلي، وبالتالي يجب أن أحافظ على اللاعبين. أحيانا ينزعج اللاعب من خروجه، ولكني كمدرب يجب أن أنظر لمصلحة الفريق.

واختتم "أتمنى أن تملأ الجماهير المدرجات بالكامل في مباراة الزمالك. رسالتي للمسؤولين: اسمحوا للجماهير بالعودة مرة أخرى. من المؤسف أن نلعب اليوم في استاد بهذا الحجم وبحضور 2000 مشجع فقط تقريبا. الكرة تلعب لأجل الجماهير، والجمهور المصري دائما يخرج بشكل جميل ومشرف".

وبهذا الفوز وصل الأهلي إلى 75 نقطة في الصدارة، وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراتين أكثر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 31 يوم الخميس 13 يونيو.