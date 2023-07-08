تشكيل المغرب - الزلزولي يقود الهجوم ضد مصر
السبت، 08 يوليه 2023 - 22:07
كتب : FilGoal
أعلن عصام شراعي مدرب منتخب المغرب الأولمبي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
ويقود عبد الصمد الزلزولي تشكيل المغرب الذي سيقود مصر.
وجاء تشكيل المغرب بالكامل كالتالي:
الحارس: علاء بلعروش.
الدفاع: زكريا الوحدي - أيمن الوافي – مهدي بوقمر - أيوب عمراوي
الوسط: أسامة العزوزي أمير ريتشاردسون – بلال الخنوس.
الهجوم: إسماعيل صابيري – يانيس رضا بجراوي – عبد الصمد الزلزولي.
وضمن المنتخبان التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويحمل منتخب مصر لقب البطولة بعد التتويج بالنسخة الأخيرة في التي أقيمت على ملعبه.
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