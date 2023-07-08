بسيناريو درامي قاتل.. إنجلترا تتوج بـ يورو تحت 21 للمرة الأولى منذ 39 عاما

توج منتخب إنجلترا بلقب كأس الأمم الأوروبية تحت 21 بالفوز على إسبانيا بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.

التتويج كان هو الثالث لإنجلترا تاريخيا والأول منذ 39 عاما.

وكان منتخب إنجلترا قد حقق اللقب للمرة الأخيرة عام 1984 وكان على حساب إسبانيا أيضا.

تقدم كول بالمر بالهدف الأول لإنجلترا من ركلة حرة مباشرة غيرت اتجاهها وخادعت حارس المرمى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني وبالدقيقة الأخيرة من المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لإسبانيا بعد العودة لتقنية الفيديو.

هداف البطولة أبيل رويز هو من سدد ركلة الجزاء ولكن الحارس جيمس ترافورد تألق في التصدي لترتد الكرة نحو أيمار أوروز الذي سدد ليتألق الحارس من جديد قم تعود لجابري فييجا الذي سدد فوق المرمى.

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وعقب نهاية إهدار ركلة الجزاء اندلعت مشادة بين لاعبي الفريقين تعرض على أثرها كل من أنطونيو بلانكو لاعب إسبانيا ومورجان جيبس وايت لاعب إنجلترا للطرد بالبطاقة الحمراء.

وأنهى الحكم المباراة بعد امتداد الوقت بدل الضائع لـ 12 دقيقة ليفوز منتخب إنجلترا باللقب.