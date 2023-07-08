بسيناريو درامي قاتل.. إنجلترا تتوج بـ يورو تحت 21 للمرة الأولى منذ 39 عاما
السبت، 08 يوليه 2023 - 21:29
كتب : FilGoal
توج منتخب إنجلترا بلقب كأس الأمم الأوروبية تحت 21 بالفوز على إسبانيا بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.
التتويج كان هو الثالث لإنجلترا تاريخيا والأول منذ 39 عاما.
وكان منتخب إنجلترا قد حقق اللقب للمرة الأخيرة عام 1984 وكان على حساب إسبانيا أيضا.
تقدم كول بالمر بالهدف الأول لإنجلترا من ركلة حرة مباشرة غيرت اتجاهها وخادعت حارس المرمى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
video:1
⚽بالمر يفتتح التسجيل لإنكلترا من ركلة حرة #بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 8, 2023
#U21EURO pic.twitter.com/JJgfd7pGkT
وفي الشوط الثاني وبالدقيقة الأخيرة من المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لإسبانيا بعد العودة لتقنية الفيديو.
هداف البطولة أبيل رويز هو من سدد ركلة الجزاء ولكن الحارس جيمس ترافورد تألق في التصدي لترتد الكرة نحو أيمار أوروز الذي سدد ليتألق الحارس من جديد قم تعود لجابري فييجا الذي سدد فوق المرمى.
video:2
ترافورد يمنع المنتخب الإسباني من التعديل#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 8, 2023
#U21EURO pic.twitter.com/SQiJGUymr7
وعقب نهاية إهدار ركلة الجزاء اندلعت مشادة بين لاعبي الفريقين تعرض على أثرها كل من أنطونيو بلانكو لاعب إسبانيا ومورجان جيبس وايت لاعب إنجلترا للطرد بالبطاقة الحمراء.
وأنهى الحكم المباراة بعد امتداد الوقت بدل الضائع لـ 12 دقيقة ليفوز منتخب إنجلترا باللقب.