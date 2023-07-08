خبر في الجول - فسخ عقد هنداوي مع الزمالك تمهيدا للاحتراف الخليجي

تم فسخ عقد كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك لكرة اليد تمهيدا لرحيله عن مصر.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تم بالتراضي، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي لنادي الزمالك.

وسيتجه هنداوي إلى نادي الصفا السعودي لبدء الموسم الجديد.

وأنهى الصفا الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

ويتأهل أول 4 أندية إلى بطولة كأس النخبة، بينما يهبط آخر فريقين (الـ 11 والـ 12) إلى دوري الدرجة الأولى.

وحقق الزمالك بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في الموسم الماضي بالفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

فيما حل الزمالك ثانيا في الدوري، واحتل المركز الثالث في كأس مصر، وخسر نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي.