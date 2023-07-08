خبر في الجول - فسخ عقد هنداوي مع الزمالك تمهيدا للاحتراف الخليجي

السبت، 08 يوليه 2023 - 21:26

كتب : محمد فتحي

كريم هنداوي يحتفل بتتويج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

تم فسخ عقد كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك لكرة اليد تمهيدا لرحيله عن مصر.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تم بالتراضي، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي لنادي الزمالك.

وسيتجه هنداوي إلى نادي الصفا السعودي لبدء الموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - اجتماع حاسم.. الزمالك يتفق مع الأحمر على التجديد كرة يد - الزمالك لـ في الجول: تجديد تعاقد ثلاثي الفريق وموقف وسام سامي.. ويتبقى صفقتان كرة يد - الزمالك يضم حارس مرمى البنك الأهلي كرة يد - حميد يعلن تجديد عقده مع الأهلي

وأنهى الصفا الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

ويتأهل أول 4 أندية إلى بطولة كأس النخبة، بينما يهبط آخر فريقين (الـ 11 والـ 12) إلى دوري الدرجة الأولى.

وحقق الزمالك بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في الموسم الماضي بالفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

فيما حل الزمالك ثانيا في الدوري، واحتل المركز الثالث في كأس مصر، وخسر نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

كريم هنداوي الزمالك الصفا السعودي
نرشح لكم
خبر في الجول - اجتماع حاسم.. الزمالك يتفق مع الأحمر على التجديد كرة يد - الزمالك لـ في الجول: تجديد تعاقد ثلاثي الفريق وموقف وسام سامي.. ويتبقى صفقتان كرة يد - الزمالك يضم حارس مرمى البنك الأهلي كرة يد - حميد يعلن تجديد عقده مع الأهلي "الروابط باقية للأبد".. الزمالك يعلن نهاية مسيرة هتلر كرة يد - أحمد عادل يجدد تعاقده مع الأهلي كرة يد - منتخب مصر يودع كأس العالم للشباب بخسارة قاتلة من أيسلندا كرة يد - لا بديل عن الفوز.. منتخب مصر يخسر أمام صربيا في كأس العالم للشباب
أخر الأخبار
مؤتمر كولر: أطالب بحضور جماهيري كامل لمباراة الزمالك.. وهذا ما أسعد اللاعبين أكثر من الفوز 29 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المغرب - الزلزولي يقود الهجوم ضد مصر 30 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل مصر - ميكالي بلا تغييرات في نهائي إفريقيا تحت 23 سنة ضد المغرب 36 دقيقة | منتخب مصر
بسيناريو درامي قاتل.. إنجلترا تتوج بـ يورو تحت 21 للمرة الأولى منذ 39 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - فسخ عقد هنداوي مع الزمالك تمهيدا للاحتراف الخليجي ساعة | كرة يد
خبر في الجول - اجتماع حاسم.. الزمالك يتفق مع الأحمر على التجديد ساعة | كرة يد
جوزيه وفايلر في خطر.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقمين قياسيين في تاريخ الدوري المصري ساعة | تقرير في الجول
في القمة أو المنزل.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم الدوري المصري ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 3 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي 4 في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار