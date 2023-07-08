خبر في الجول - اجتماع حاسم.. الزمالك يتفق مع الأحمر على التجديد

بات الإعلان عن تجديد تعاقد أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك لكرة اليد مسألة وقت.

وعلم FilGoal.com أن الأحمر قد اجتمع مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات.

واتفق الطرفان على تجديد التعاقد لمدة عام واحد، وتتبقى جلسة أخيرة لإنهاء الأمور بصورة رسمية.

وسبق أن علم FilGoal.com بانعقاد جلسة بين الأحمر ومرتضى منصور في مقر نادي الزمالك لتهدئة الأجواء بين الطرفين.

ماذا حدث؟

انتقد مرتضى منصور في وقت سابق طريقة احتفال أحمد الأحمر بما أسماه "إلقاء الكأس للجماهير" قبل أن يجتمع الطرفين أمس السبت.

وعلق الأحمر على ذلك عبر قناة النادي "أريد توضيح أنني لم افتعل شيء بخصوص الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس الكؤوس الإفريقية".

وأوضح "الجماهير إذا كانت 500 أو ألف شخص يدعموننا دائما، ولم ألقي بالكأس ولكن منحته لاثنين منهم للاحتفال باللقب".

وكانت نيرة الأحمر شقيقة قائد الزمالك تعمل في قناة النادي قبل أن ترحل في رمضان الماضي.

وقال أحمد الأحمر عن ذلك عبر القناة: "لا أعلم ما يثار بشأن مشكلة شقيقتي وقناة النادي".

وأضاف "هي تعمل بسبب كفائتها ولا أعلم أي شيء عن تلك القصة ولم اتخذ أي رد فعل كما يقال بسبب ذلك".

وأوضح مرتضى منصور أن قراره لا يتعلق بها فقط ولكن بكل البرامج بسبب متابعة مسلسلات رمضان وقد يكون حدث سوء فهم من جانبها في ذلك الأمر.

وبعد جلسة تهدئة الأجواء تلقى الأحمر عرض الزمالك لتجديد عقده لمدة عام وطلب مهلة لحسم الأمر.