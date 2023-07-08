جوزيه وفايلر في خطر.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقمين قياسيين في تاريخ الدوري المصري

يواصل الأهلي الاقتراب من حسم لقب الدوري المصري الممتاز بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 21.

ورفع الأحمر رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري بعد 29 مباراة، بواقع 23 انتصارا و6 تعادلات وصفر من الهزائم حتى الآن.

الأهلي يقترب من استعادة لقب الدوري الغائب في آخر موسمين، ويقترب أيضا من عدة أرقام قياسية.

أيضا مطارده بيراميدز (67 نقطة من 31 مباراة) لديه فرصة ذهبية لتحقيق رقم قياسي خاص به، وإليكم خارطة احتمالات الأرقام القياسية لموسم 2022-2023 في الدوري المصري الممتاز.

أعلى عدد نقاط

حصد الأهلي أكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري المصري، وذلك في موسم 2019-2020 برصيد 89 نقطة.

الأهلي الآن يمتلك 75 نقطة، وأمامه 15 نقطة ممكنة، أي أن حده الأقصى من النقاط هو 90 نقطة.

يحتاج الأهلي لـ 14 نقطة كي يعادل رقمه القياسي، وصار ذلك مستحيلا في 5 مباريات من الناحية الحسابية.

بالتالي لا سبيل أمام الأحمر سوى الفوز بجميع المباريات الخمس المقبلة لأجل تحطيم الرقم القياسي.

أعلى عدد انتصارات

الأهلي أيضا هو أكثر فرق الدوري تحقيقا للانتصارات في موسم واحد، حيث فاز 28 مرة في موسمي 2017-2018 و2019-2020.

الأهلي حتى الآن حقق 23 انتصارا وأمامه 5 مباريات متبقية، أي أن فرصة تحطيم الرقم قد انتهت رسميا.

الآن يمكن للأهلي إضافة موسما ثالثا إلى رقمه القياسي القائم، بشرط الانتصار في جميع المباريات الـ 5 المتبقية.

دوري اللا هزيمة الثامن

الفريق الأحمر يمكنه أن يحسم الدوري بلا هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه، إذا نجح في تفادي الخسارة خلال آخر 5 مباريات.

وسبق للأهلي الفوز بالدوري دون هزيمة واحدة في مواسم: 1975-1976 / 1978-1979 / 1985-1986 / 1998-1999 / 2004-2005 / 2005-2006 / 2016-2017.

جوزيه وفايلر

خرج الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر بنظافة شباكه للمباراة الـ 11 على التوالي.

الرقم القياسي مسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2005-2006، حين حافظ الفريق على نظافة شباكه 13 مرة متتالية.

مباريات جوزيه الـ 13 شهدت 11 انتصارات وتعادلين.

الرقم ذاته عادله السويسري ريني فايلر في موسم 2019-2020، بواقع 10 انتصارات و3 تعادلات.

حتى الآن حقق كولر 10 انتصارات وتعادل وحيد، ويحتاج للحفاظ على نظافة شباكه في مباراتي الزمالك والمقاولون العرب لمعادلة الرقم، لتأتي فرصة تحطيمه أمام حرس الحدود.

بيراميدز

بيراميدز المنافس الوحيد المتبقي حسابيا على الدوري للموسم الحالي، يمكنه تسجيل أكبر عدد له من النقاط في تاريخه مع الدوري المصري.

ويملك بيراميدز حاليا 67 نقطة، وحده الأقصى في آخر 3 مباريات هو 76 نقطة.

انتصار وتعادلين من آخر 3 مباريات يكفون بيراميدز لتجاوز رقمه السابق، وهو 71 نقطة في الموسم الماضي 2021-2022.