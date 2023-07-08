يتبقى نقطتين على التتويج.. الأهلي يهزم الاتحاد السكندري في آخر اختبار قبل القمة

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري واقترب خطوة أخرى من التتويج بلقب البطولة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 21 والتي أقميت في استاد برج العرب.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 75 في صدارة الدوري من خوض 29 مباراة، بفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويتبقى له حصد نقطتين فقط للتتويج رسميا بلقب الدوري.

بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 42 في المركز السابع بجدول الترتيب.

وتعد المباراة هي الاختبار الأخير للأهلي قبل مواجهة المقبلة ضد الزمالك في قمة الدوري يوم الخميس المقبل.

ثنائية فوز الأهلي سجلها علي معلول ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وصف المباراة

لم ينتظر الأهلي سوى 8 دقائق ليحصل حسين الشحات على ركلة جزاء بعدما توغل داخل منطقة الجزاء ليتعرض للعرقلة من قبل مصطفى إبراهيم.

وتقدم المتخصص علي معلول ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف الأهلي الأول في الدقيقة 10.

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ملك الحلووول من بدري بدري 💥🦅 علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الأتحاد من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/ZKdG8t5BJP — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2023

وبعد 3 دقائق فقط نجح الأهلي في إضافة الهدف الثاني بقدم محمود كهربا.

وجاء الهدف من ضغط قوي للاعبي الأهلي ليخطف محمد فخري الكرة ويمررها إلى بيرسي تاو الذي انطلق داخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية قابلها كهربا بتسديدة في الشباك الخضراء مسجلا الهدف الثاني.

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الفولت العالي يتألق 🔥🦅 محمود كهربا يسجل الهدف الثاني للأهلي بعد أسيست رائع من بيرسي تاو #ONTime_Sports pic.twitter.com/yhjhLR6Im4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2023

وأهدر إسلام عبد النعيم فرصة خطيرة للاتحاد في الدقيقة 20 من داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية مرت جوار قائم الشناوي.

ومرة أخرى أهدر الاتحاد فرصة خطيرة بتوغل من الناحية اليسرى من صبري رحيل الذي لعب عرضية أرضية أمام المرمى الخالي لم تجد من يتابعها.

واستمرت هجمات الاتحاد السكندري الخطيرة وهذه المرة بضربة رأسية من محمد محمود مرت أعلى عارضة محمد الشناوي بعد عرضية من ناحية اليسار.

على الجانب الآخر شكلت هجمات الأهلي المرتدة خطورة كبيرة على مرمى الاتحاد خاصة من الثنائي حسين الشحات وبيرسي تاو.

ووصلت الكرة إلى خالد الغندور داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة مرت جوار قائم محمد الشناوي في فرصة خطيرة أخرى للأخضر.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تبديل مزدوج بنزول خالد عبد الفتاح ومروان عطية بدلا من علي معلول وأليو ديانج.

وأهدر كهربا فرصة خطيرة أمام المرمى بعد انطلاقة فردية مر بها من الدفاع قبل أن يسدد في يد الحارس المهدي سليمان.

ومرة أخرى انفرد أفشة بالمرمى مستغلا تقدم دفاع الاتحاد السكندري ووضع الكرة من أعلى الحارس لكنها مرت جوار القائم الأيسر.

وشارك الثنائي محمد مجدي "أفشة" وطاهر بدلا من محمد فخري والشحات في الدقيقة 73.

وكاد طاهر أن يسجل الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت جوار القائم.

وسجل كهربا الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الحكم لم يحتسبه بسبب اصطدام الكرة في بيرسي تاو الذي يقف في موقف تسلل.

وأخيرا شارك رامي ربيعة بدلا من محمد هاني في تبديل أخير للأهلي.

وتعرض خالد الغندور لاعب الاتحاد للطرد بعد حصول على الإنذار الثاني إثر تدخل قوي مع خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثنائية دون رد.