في القمة أو المنزل.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم الدوري المصري

فوز جديد حققه الأهلي على حساب الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 21 في الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز وصل الأهلي إلى 75 نقطة في الصدارة، وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراتين أكثر.

الأهلي يواصل إنهاء مؤجلاته في طريق سعيه لاسترداد لقب الدوري الغائب منذ موسم 2019-2020، حيث توج الزمالك بآخر نسختين على التوالي.

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والآن.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

الترتيب:

1- الأهلي: 75 نقطة - 29 مباراة

2- بيراميدز: 67 نقطة - 31 مباراة

بيراميدز هو الوحيد المتبقي حسابيا أمام الأهلي الآن، بعد أن حقق انتصاره التاسع على التوالي والذي جاء أمام سموحة، وهو من يمثل خط حسم الدوري بحده الأقصى البالغ 76 نقطة في آخر 3 مباريات.

الأهلي سيحسم الدوري رسميا بوصوله إلى النقطة 77، أي تفصله نقطتين فقط عن اللقب دون النظر لأي نتائج أخرى.

بكلمات أخرى، يحتاج الأهلي لـ انتصار وحيد أو تعادلين من مبارياته الخمس المتبقية لحسم اللقب.

وإذا أتم الأحمر مهمته، سيتوح بالدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه.

فرصة الحسم في القمة؟

الآن أتت هذه الفرصة التي كانت تشترط فوز الأهلي على الإسماعيلي ثم الاتحاد السكندري، وهو ما تم بنجاح.

المباراة المقبلة هي قمة الكرة المصرية أمام الزمالك حامل اللقب، والمؤجلة من الجولة الـ 31.

ويُقام دربي القاهرة يوم الخميس 13 يوليو.

ولكن.. هناك ما يمكنه تبكير الحفل وتحويل القمة إلى مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للأهلي.

هذه هي مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين 10 يوليو.

أي نتيجة عدا فوز بيراميدز ستعني حسم الأهلي للقب الدوري رسميا قبل أن يعود للملاعب بـ 3 أيام.

بعد هذه المباراة سيصبح حد بيراميدز الأقصى 6 نقاط، وبالتالي إذا فاز سيصل إلى النقطة 70 ويصبح الفارق 5 نقاط وتتأجل الأمور لمباراة القمة.

أما في حالة التعادل يصبح الفارق 7 نقاط، وبالتالي تنتهي حظوظ بيراميدز رسميا في المنافسة على لقب الدوري.