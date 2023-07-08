انتهت الدوري المصري - فيوتشر (2) (3) الزمالك.. ريمونتادا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر والزمالك في الجولة 33 من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر في الجولة 33 من الدوري على استاد الأهلي we السلام.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 32 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة من 31 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي يخوضها يوم الخميس المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 84: بطاقة حمراء لعلي الفيل لاعب فيوتشر

ق 75: ركنية جوزيف جوناثان ورأسية بوبو ترتطم بالعارضة ودفاع الزمالك يحولها لركنية.

ق 70: عرضية من الجهة اليمنى ورأسية عمر السعيد تمر أعلى العارضة.

ق 64: مشاركة عمر السعيد ومحمد رضا بدلا من محمد فاروق غانم محمد

ق 60: العارضة تمنع هدف صاورخي من شيكابالا من داخل منطقة الجزاء

ق 54: جوووول ريمونتادااا.. زيزو يستغل خطأ فادحا من جنش ويسجل من ركلة حرة مباشرة

ق 50: ناصر ماهر يرسل عرضية متقنة لمحمد فاروق الذي سدد من لمسة واحدة كرة مرت أعلى العارضة.

ق 46: 3 تغييرات بيضاء.. مشاركة شيكابالا وعمر جابر وفتوح وخروج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: جووول التعادل.. ركنية زيزو تمر من الجميع وناصر منسي يسدد في الشباك

ق 45+2: جووول زيزو يسجل هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق 40: تغيير أول اضطراري في اللقاء بخروج أحمد رفعت ومشاركة مصطفى البدري

ق 25: جووول الثاااااني... أحمد عاطف بمجهود فردي يراوغ ثنائي دفاع الزمالك ويسجل بسهولة من بين أقدام صبحي

ق 23: تسديدة أولى من زيزو تمر بجوار القائم دون خطورة

ق 10: عرضية من عمر كمال وتسديدة من عاطف تمر بجوار القائم.

ق 5: جووول أووول من ناصر ماهر بتسديدة تخادع محمد صبحي وتسكن الشباك

بداية اللقاء