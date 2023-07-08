تشكيل الزمالك - عودة ناصر منسي أساسيا.. وفتوح وشيكابالا على الدكة ضد فيوتشر

عاد ناصر منسي لقيادة هجوم الزمالك في مواجهة فيوتشر في الجولة 33 من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر في الجولة 33 من الدوري على استاد الأهلي we السلام.

وغاب منسي عن المباراة الأخيرة ضد غزل المحلة في الدوري بسبب الإصابة وشارك كبديل في الفوز على المقاولون العرب بكأس مصر بنتيجة 6-1.

وسيبدأ منسي لأول مرة أساسيا مع الزمالك منذ الفوز على المقاولون العرب في الجولة 26 من الدوري والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ويجلس أحمد فتوح ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بعدما شاركا ضد المقاولون في الكأس ويعوضهما سيد عبد الله وناصر منسي.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

الوسط: سيد عبد الله - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد - محمود شبانة - عمر جابر - أحمد فتوح - محمد حسام "بيسو" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - علي ياسر - محمد صلاح.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 32 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة من 31 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي يخوضها يوم الخميس المقبل.