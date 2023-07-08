نسبة 100% ورقم شخصي يقترب.. معلول يصل للمساهمة الـ 14 في الدوري مع الأهلي

عزز التونسي علي معلول رصيده التهديفي مع الأهلي من ركلات الجزاء كأكثر من سجل من نقطة الجزاء في الدوري المصري الموسم الجاري، وأصبح على مقربة من رقمه الشخصي.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري المصري على استاد برج العرب.

وأصبح الأهلي الأكثر حصولا على ركلات جزاء في الدوري المصري الموسم الجاري برصيد 9 ركلات. يليه كل من الزمالك وأسوان وفيوتشر والبنك الأهلي والمصري برصيد 8 ركلات جزاء.

وبنسبة 100%، سجل علي معلول 6 ركلات جزاء من 6 انبرى لها في الدوري الموسم الحالي، كأكثر من سجل من ركلات جزاء في الدوري الموسم الجاري.

وجاءت أهداف معلول من علامة الجزاء ضد كل من: أسوان – سيراميكا كليوباترا – المقاولون العرب – غزل المحلة – فاركو - الاتحاد.

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ملك الحلووول من بدري بدري 💥🦅 علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الأتحاد من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/ZKdG8t5BJP — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2023

فيما سجل عمرو السولية للأهلي ضد طلائع الجيش في الدورين الأول والثاني.

وأهدر محمد مجدي أفشة ركلة وحيدة للأهلي كانت ضد فيوتشر.

ويقترب علي معلول من الوصول لأفضل موسم له مع الأهلي في الدوري من حيث المساهمات التهديفية.

فوصل التونسي المخضرم بفضل هدفه الموسم الجاري لـ 14 مساهمة بواقع 7 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

ويعد موسم 2020-2021 الأكثر للتونسي برصيد 17 مساهمة برصيد 5 أهداف و12 تمريرة حاسمة.

وإليكم قائمة مساهمات معلول مع الأهلي في الدوري:

2020-21: 17 مساهمة (5 أهداف و12 تمريرة حاسمة) – 23 مباراة.

2018-19: 15 مساهمة (8 أهداف و7 تمريرات حاسمة) – 26 مباراة.

2022-23: 14 مساهمة (7 أهداف و7 تمريرات حاسمة) – 23 مباراة حتى الآن.

2021-22: 12 مساهمة (8 أهداف و4 تمريرات حاسمة) – 21 مباراة.

2019-20: 11 مساهمة (5 أهداف و6 تمريرات حاسمة) – 23 مباراة.

2016-17: 5 مساهمات (هدف واحد و4 تمريرات حاسمة) – 23 مباراة.

2017-18: 3 مساهمات (3 تمريرات حاسمة) – 13 مباراة.