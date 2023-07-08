خبر في الجول - إصابة عمار بتمزق في الضامة قبل لقاء الأهلي
السبت، 08 يوليه 2023 - 19:30
كتب : حامد وجدي
أصيب عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري بتمزق في العضلة الضامة قبل لقاء الأهلي، حسبما علم FilGoal.com.
عمار حمدي
النادي : الاتحاد السكندري
ويلتقي الأهلي والاتحاد على استاد برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري المصري.
وتعرض عمار حمدي للإصابة خلال الإحماء قبل بداية المباراة وعوضه ناصر ناصر في الوسط.
ويقضي عمار النصف الثاني من الموسم الجاري معارا لصفوف الاتحاد من الأهلي.
وخاض عمار الموسم الجاري 11 مباراة بقميص زعيم الثغر.
وتشهد قائمة الاتحاد للمباراة غيابات عديدة أبرزها كريستوفاو مابولولو ومحمود علاء وإبراهيم حسن وهشام صلاح وأحمد عادل.
ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 72 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.
ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 42 نقطة من 31 مباراة.
نرشح لكم
وكيل لاتي لاث يكشف لـ في الجول حقيقة اهتمام الأهلي بضم مهاجم أتالانتا مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(2) الاهلي.. تسديدة خطيرة من الغندور تغيير في تشكيل الاتحاد بسبب الإصابة تشكيل الأهلي - فخري أساسي أمام الاتحاد.. وكولر يدفع بثلاثي الهجوم المعتاد ميمي عبد الرازق: سألجأ للتدوير مجبرا.. المصري يعاني من ضغط كبير خطاب من أسوان لثلاث جهات بسبب مباراتيه المتبقيتين بالدوري مواعيد مباريات اليوم السبت 8-7-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك ومصر الأولمبي في نهائي إفريقيا فرج عامر يكشف لـ في الجول حقيقة طلب الأهلي قطع إعارة مغربي