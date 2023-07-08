خبر في الجول - إصابة عمار بتمزق في الضامة قبل لقاء الأهلي

أصيب عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري بتمزق في العضلة الضامة قبل لقاء الأهلي، حسبما علم FilGoal.com.

ويلتقي الأهلي والاتحاد على استاد برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري المصري.

وتعرض عمار حمدي للإصابة خلال الإحماء قبل بداية المباراة وعوضه ناصر ناصر في الوسط.

ويقضي عمار النصف الثاني من الموسم الجاري معارا لصفوف الاتحاد من الأهلي.

وخاض عمار الموسم الجاري 11 مباراة بقميص زعيم الثغر.

وتشهد قائمة الاتحاد للمباراة غيابات عديدة أبرزها كريستوفاو مابولولو ومحمود علاء وإبراهيم حسن وهشام صلاح وأحمد عادل.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 72 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 42 نقطة من 31 مباراة.