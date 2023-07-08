رحل برتغالي وجاء آخر.. برونو لاج مديرا فنيا لـ بوتافوجو

أعلن نادي بوتافوجو تعيين البرتغالي برونو لاج مديرا فنيا للفريق خلفا لمواطنه لويس كاسترو.

وترك كاسترو مهمة تدريب بوتافوجو لتدريب النصر السعودي تاركا الفريق في صدارة الدوري البرازيلي والتأهل لدور الـ 16 من كوبا سود أمريكانا.

وبدأ مسيرته التدريبية بين 2004 وحتى 2012 في صفوف أكاديمية بنفيكا، ثم تولي تدريب فرق الشباب في الأهلي رفقة كارلوس كارفاهال.

ثم تولى تدريب فرق شيفيلد وينزداي وسوانزي سيتي.

وفي يناير 2019 تولى تدريب الفريق الأول لبنفيكا وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري البرتغالي موسم 2018-19 وحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري.

ثم توج بلقب كأس السوبر البرتغالي 2019-20، وعقب نجاحاته تولى تدريب ولفرهامبتون الإنجليزي.

وقضى لاج موسما ونصف رفقة الذئاب الإنجليزية، في الموسم الأول أنهى الدوري عاشرا وفي الموسم التالي رحل بعد 9 جولات بعدما حقق فوزا وحيدا فقط في بداية الموسم الماضي.

وسبق أن توج بجائزة مدرب شهر يناير 2022 في الدوري الإنجليزي.

وارتبط اسم لاج بالتدريب في البرازيل في الفترة الأخيرة، وكان آخرها أتليتكو مينيرو البرازيلي والذي دربه لاحقا المخضرم لويس فيليبي سكولاري.