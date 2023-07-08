تشكيل الأهلي - فخري أساسي أمام الاتحاد.. وكولر يدفع بثلاثي الهجوم المعتاد

السبت، 08 يوليه 2023 - 17:52

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - محمد فخري

ظهر محمد فخري في تشكيل الأهلي الأساسي أمام الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري التي تقام في استاد برج العرب.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعض التغييرات في وسط الملعب، بمشاركة محمد فخري بشكل أساسي، وأيضا أحمد قندوسي.

أخبار متعلقة:
ميمي عبد الرازق: سألجأ للتدوير مجبرا.. المصري يعاني من ضغط كبير تقرير تركي: الهلال واتحاد جدة يستهدفان تريزيجيه.. وطرابزون يحدد سعره

بينما يجلس مروان عطية ومحمد مجدي "أفشة" على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: محمد فخري – أحمد قندوسي – أليو ديانج

الهجوم: حسين الشحات – كهربا- بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – محمد شريف – مروان عطية – أحمد عبد القادر – محمد الضاوي – أفشة – طاهر محمد

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، ويأتي الاتحاد في المركز السابع برصيد 42 نقطة.

محمد فخري الدوري المصري الاتحاد السكندري الأهلي
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري ضد الاهلي تقرير جنوب إفريقي: بيرسي تاو يدخل اهتمامات بيرنلي.. وموقف كومباني ميمي عبد الرازق: سألجأ للتدوير مجبرا.. المصري يعاني من ضغط كبير المصري لـ في الجول: طلبنا زيادة عدد الجماهير في نهائي كأس الرابطة خطاب من أسوان لثلاث جهات بسبب مباراتيه المتبقيتين بالدوري فرج عامر يكشف لـ في الجول حقيقة طلب الأهلي قطع إعارة مغربي رئيس إنبي: محمد حمدي "دماغه في الاحتراف".. ولا عروض رسمية له من القطبين خدمة في الجول - موعد ومكان تحرك حافلات جماهير الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
وكيل لاتي لاث يكشف لـ في الجول حقيقة اهتمام الأهلي بضم مهاجم أتالانتا 10 دقيقة | الدوري المصري
جارديان: مدرب سيدات زامبيا متهم بالاعتداء الجنسي على اللاعبات 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري ضد الاهلي 23 دقيقة | الكرة المصرية
برونو سافيو: أريد صناعة التاريخ في كوبا ليبرتادوريس 52 دقيقة | أمريكا
تغيير في تشكيل الاتحاد بسبب الإصابة 56 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - فخري أساسي أمام الاتحاد.. وكولر يدفع بثلاثي الهجوم المعتاد 59 دقيقة | الكرة المصرية
دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمير سعيود يخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي