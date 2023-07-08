تشكيل الأهلي - فخري أساسي أمام الاتحاد.. وكولر يدفع بثلاثي الهجوم المعتاد

ظهر محمد فخري في تشكيل الأهلي الأساسي أمام الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري التي تقام في استاد برج العرب.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعض التغييرات في وسط الملعب، بمشاركة محمد فخري بشكل أساسي، وأيضا أحمد قندوسي.

بينما يجلس مروان عطية ومحمد مجدي "أفشة" على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: محمد فخري – أحمد قندوسي – أليو ديانج

الهجوم: حسين الشحات – كهربا- بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – محمد شريف – مروان عطية – أحمد عبد القادر – محمد الضاوي – أفشة – طاهر محمد

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، ويأتي الاتحاد في المركز السابع برصيد 42 نقطة.