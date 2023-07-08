أياكس يكشف تطورات حالة فان دير سار الصحية

السبت، 08 يوليه 2023 - 16:30

كتب : FilGoal

فان دير سار

كشف أياكس الهولندي اليوم السبت المزيد من التطورات حول حالة إدوين فان دير سار حارس مرماه ومديره الرياضي السابق.

وأوضح أياكس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت أن فان دير سار سيظل في الرعاية المركزة لكن مازالت حالته مقلقة.

وأكد أياكس انه ينشر تلك المعلومات نيابة عن زوجة حارس مرمى منتخب هولندا السابق.

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يوم الجمعة تعرض إدوين فان دير سار لنزيف حول المخ حسبما أوضح أياكس.

وأضاف "إنه حاليا في المستشفى بالعناية المركزة وفي حالة مستقرة، حين تكون هناك معلومات إضافية متماسكة، سنتبعها بالتحديث الجديد".

فان دير سار -52 عاما- خاض المسار الإداري وتدرج في أياكس بعد الاعتزال، حيث كان مدير التسويق قبل توليه منصب المدير العام في 2016.

ولعب فان دير سار 130 مباراة دولية بقميص هولندا، وظهر برداء كل من أياكس ويوفنتوس وفولام وأخيرا مانشستر يونايتد الذي شهد اعتزاله عام 2011.

وتوج الحارس الهولندي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع أياكس عام 1995 والثانية مع مانشستر يونايتد عام 2008.

أياكس فان دير سار
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