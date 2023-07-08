تقارير: 6 لاعبين من سان جيرمان غاضبين من مبابي بعد ما قاله.. وموقف الخليفي

أثار حوار كيليان مبابي الذي انتقد فيه ناديه باريس سان جيرمان غضب ستة من زملائه وناصر الخليفي مالك النادي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وكان مبابي أكد أنه لا يعرف سبب إخفاق سان جيرمان الأوروبي المتكرر مطالبا بسؤال المسؤولين عن سبب حدوث ذلك، كما أوضح أن النادي يعاني من انقسام. (طالع التفاصيل)

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن ستة لاعبين من سان جيرمان بينهم اثنين انضموا للفريق الصيف الجاري اتصلوا هاتفيا بناصر الخليفي وأبلغوه غضبهم من تصريحات مبابي.

وخلال الصيف الجاري ضم سان جيرمان كل من ماركو أسينسيو وميلان سكرينيار ومانويل أوجارتي.

فيما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن الخليفي غاضب من مبابي ويرى أن تصريحاته صادمة وفيها قلة احترام تجاه اللاعبين الحاليين والجدد والمدرب والمشجعين.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية العام المقبل وأبلغ كيليان سان جيرمان بعدم نيته تمديد التعاقد.