تقرير جنوب إفريقي: بيرسي تاو يدخل اهتمامات بيرنلي.. وموقف كومباني

السبت، 08 يوليه 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - هدف بيرسي تاو

دخل بيرسي تاو نجم الأهلي ضمن اهتمامات بيرنلي الإنجليزي بحسب تقارير جنوب إفريقية.

ويمتد تعاقد بيرسي تاو مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب " thesouthafrican" الجنوب إفريقي، فإن بيرنلي مهمتم بالتعاقد مع بيرسي تاو خلال هذا الصيف.

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وأوضحت التقارير أن فينسنت كومباني نجم مانشستر سيتي السابق ومدرب بيرنلي الحالي من أشد المعجبين بنجم الأهلي ويعرف قدراته جيدا بعدما تولى تدريبا سابقا في أندرلخت.

تاو انتقل من صنداونز إلى برايتون في صيف 2018 وخرج معارا لكلوب بروج وأندرلخت ورويال سان جيلواز بالدوري البلجيكي قبل أن يعود إلى برايتون.

صيف 2021 شهد إتمام الأهلي التعاقد مع بيرسي تاو قادما من برايتون وبعد موسمين أصبح صاحب الـ 29 عاما أحد الركائز الأساسية مع الفريق.

تاو وصل لهدفه التاسع مع الأهلي الموسم الجاري في الدوري المصري ليصبح الموسم الأفضل تهديفيا له مع الفريق منذ انضمامه.

وسجل تاو هدف الفوز على الإسماعيلي في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري.

وخلال موسم 21-22 خاض 34 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات، أي ساهم بـ 14 هدفا.

وخلال الموسم الجاري خاض الجنوب إفريقي 34 مباراة سجل 9 وصنع 5 في جميع المسابقات.

وبذلك عادل تاو مساهماته التهديفية في نفس العدد من المباريات مع الأهلي في الموسمين.

ويمتلك الجناح البالغ 29 عاما فرصة زيادة رصيده التهديفي الموسم الجاري خلال المباريات الـ 6 المتبقية في الدوري المصري وكذلك مباريات كأس مصر.

ويعد موسم 2017-18 الأفضل لتاو في مسيرته على المستوى التهديفي والمساهمات رفقة فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

وخلال ذلك الموسم شارك في 38 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 17، أي ساهم بـ 30 هدفا في جميع المسابقات.

تاو نجح في التتويج مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي وكأس مصر وكأس السوبر المصري وبات على أعتاب التتويج بلقب الدوري خلال الموسم الجاري.

برايتون بيرسي تاو الأهلي
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