تقرير تركي: الهلال واتحاد جدة يستهدفان تريزيجيه.. وطرابزون يحدد سعره

يستهدف الهلال واتحاد جدة السعوديان التعاقد مع محمود حسن تريزيجه لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور الهلال الاتحاد

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون سبور في الصيف الماضي قادما من صفوف أستون فيلا.

وبحسب موقع "trtspor" التركي، فإن الهلال والاتحاد السعوديان يستعدان للتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع تريزيجيه.

وأوضحت التقارير أن خورخي جيسوس مدرب الهلال الجديد يعرف قدرات تريزيجيه جيدا بعدما عمل مدربا لفنربخشة قبل عودته لتدريب النادي السعودي.

وأشارت التقارير على أن طرابزون ينتظر وصول العروض الرسمية لضم اللاعب ويرغب في الحصول على 10 ملايين يورو للتخلي عن نجمه المصري.

الهلال تعاقد مع الثنائي كاليدو كوليبالي قادما من تشيلسي وروبن نيفيز قادما من وولفرهامبتون.

في المقابل يضم اتحاد جدة الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي وتعاقد خلال هذا الصيف مغ كريم بنزيما ونجولو كانتي جواو فيليبي جوتا.

وخاض تريزيجيه مع طرابزون سبور خلال الموسم المنصرم 41 مباراة سجل خلالهم 13 هدفا وصنع 10 آخرين بجميع المسابقات.

ويعد تريزيجه من ناشئي الأهلي وخاض رفقة الفريق 87 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع تسعة آخرين.