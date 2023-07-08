ميمي عبد الرازق: سألجأ للتدوير مجبرا.. المصري يعاني من ضغط كبير

سيلجأ ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري للتدوير في مواجهة فاركو التي تقام غدا الأحد بسبب ضغط المباريات.

ويحل المصري ضيفا على فاركو في ملعب برج العرب في الجولة 33 من الدوري المصري.

وتحدث ميمي عبد الرازق لـFilGoal.com: "نعاني من ضغط كبير في المباريات".

وواصل "سنواجه فاركو بعد 3 أيام فقط من الفوز على حرس الحدود في كأس مصر وقبلها بعدة أيام كنا نلعب مباراتين في غاية الصعوبة ضد فيوتشر في كأس الرابطة والدوري".

وأتم "سألجأ للتدوير غدا ضد فاركو مجبرا بسبب الإرهاق الذي طال الفريق ونريد تحقيق نتيجة إيجابية خاصة في ظل تحسن النتائج مؤخرا لإسعاد الجماهير".

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 31 مباراة خاضها.