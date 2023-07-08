تقرير مغربي: أولمبيك آسفي حدد بديل طارق مصطفى

حدد أولمبيك آسفي مدربه الجديد الذي سيقود الفريق خلفا لطارق مصطفى في الموسم المقبل.

ورحل طارق مصطفى عن تدريب آسفى بعدما قضى موسما ونصف مع الفريق المغربي.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي، فإن أولمبيك آسفي قرر التعاقد مع عمر نجحي مدرب مولودية وجدة السابق لخلافة طارق مصطفى.

وأوضحت التقارير أن رئيس أولمبيك آسفي تمسك بالتعاقد مع نجحي الذي سبق له تدريب الخور القطري كما عمل مساعدا لوليد الركراكي خلال فترة تواجده مع الوداد.

طارق مصطفى عبر عن سعادته بالفترة التي قضاها مع نادي أولمبيك أسفي المغربي كمدير فني للفريق.

وقال طارق مصطفى عبر قناة أون تايم سبورتس: "سعيد جدا بتجربتي مع نادي أولمبيك أسفي المغربي لمدة موسم ونصف وكل التقدير والإحترام للإدارة والجمهور".

وأضاف "الموسم كان مختلف واستثنائي والجميع اجتهد رغم أن إمكانيات النادي لا تقارن مع الوداد والرجاء وباقي الأندية الكبيرة لكن الأمر كان بالنسبة لي كتحدي أن نحقق هذا الإعجاز والمشاركة في بطولة الكونفدرالية أو العربية".