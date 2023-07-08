فوت ميركاتو: الشباب السعودي يخطط للتعاقد مع جالتييه

يخطط نادي الشباب السعودي للتعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه.

ورحل جالتييه عن تدريب باريس سان جيرمان وحل لويس إنريكي محله في النادي الفرنسي.

وبحسب "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن الشباب يستهدف التعاقد مع جالتييه لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويبحث الشباب عن مدير فني جديد خلفا للإسباني فيسنتي مورينو الذي انتقل لتدريب ألميريا.

ويتولى الأرجنتيني خوان بروان مدرب الإسماعيلي السابق تدريب الشباب بشكل مؤقت خلفا لمورينو لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويلعب الشباب ضمن المجموعة الرابعة بالبطولة العربية رفقة مواطنه النصر والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

باريس سان جيرمان أعلن منذ أيام اتفاقه مع كريستوف جالتييه على فسخ التعاقد.

وجاء ذلك بعد عام بالتمام والكمال على تعيينه كمدرب للفريق قادما من نادي نيس.

وحصد جالتييه البالغ من العمر 56 عاما لقب الدوري الفرنسي مع الفريق الباريسي.

وكان الفريق قد أقصي من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، كما خرج من كأس فرنسا.

وتوج باريس سان جيرمان تحت قيادة جالتييه بكأس السوبر الفرنسي على حساب نانت في بداية الموسم.