المصري لـ في الجول: طلبنا زيادة عدد الجماهير في نهائي كأس الرابطة

السبت، 08 يوليه 2023 - 13:15

كتب : عمرو نبيل

المصري - فيوتشر

طلب المصري من رابطة الأندية زيادة عدد الجماهير في نهائي كأس الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا.

وتحدث رجب عبد القادر نائب رئيس المصري والمتحدث الرسمي له لـFilGoal.com قائلا: "أرسلنا طلبا لرابطة الأندية لزيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف متفرج في النهائي".

وواصل "المباريات الكبرى تقام بحضور جماهيري كبير وهذا نهائي كبير وجمهور المصري يظهر بشكل مميز في المباريات التي يحضرها ويشجع بشكل مثالي".

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وأردف "نريد كذلك الحصول على دعوات خاصة لأن المباراة سيحضرها الكثير من الشخصيات الهامة وبعض المسؤولين في محافظة بورسعيد".

وأتم "حتى لو تلك الدعوات ستكون بأموال سنتحمل تكلفتها لأننا نريد حضور أكبر عدد ممكن من الأشخاص في المباراة".

وتأهل المصري إلى النهائي عقب الفوز على فيوتشر في نصف النهائي بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

أما سيراميكا كليوباترا فتخطى عقبة الاتحاد السكندري بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا كذلك.

وكان فيوتشر توج بالنسخة الأولى من كأس الرابطة بالفوز على غزل المحلة بخمسة أهداف لهدف.

وتقرر إقامة المباراة يوم السبت 22 يوليو الجاري.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

المصري سيراميكا كليوباترا نهائي كأس الرابطة
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