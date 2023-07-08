بعد ميسي وبوسكيتس وألبا.. إنتر ميامي يحول وجهته نحو لاعب ريال مدريد

السبت، 08 يوليه 2023 - 12:55

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أوساسونا

حول إنتر ميامي وجهته نحو ريال مدريد بعد ارتباطه بنجوم برشلونة خلال هذا الصيف.

وانضم ليونيل ميسي أسطورة برشلونة بشكل رسمي لإنتر ميامي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، فيما ألمح النادي في وقت سابق لضم سيرجيو بوسكيتس.

وبحسب صحيفة " إل ناسيونال" الإسبانية، فإن إنتر ميامي تقدم بعرض رسمي لضم داني كارفاخال ظهير أيمن ريال مدريد.

أخبار متعلقة:
تقرير: لوريس يمهد طريق أونانا إلى مانشستر يونايتد أردا جولير موهبة ريال مدريد الجديد الذي "يحول الضغط لسعادة" الظهور الأول لـ فيرمينو في تدريبات أهلي جدة البدري: أمتلك عروضا من الدوري المصري.. أريد العودة إليه

وأوضحت التقارير أن فريق المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو يسعى لتواجد كارفخال في الجانب الأيمن لفريقه على أن يقود جوردي ألبا الجهة اليسرى.

إنتر ميامي أصبح أكثر ثقة في الحصول على خدمات جوردي ألبا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.

وأشارت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن ألبا لم يتوصل لاتفاق نهائي أو يوقع على عقود بعد، لكن النادي الأمريكي متفائل بضم الظهير المخضرم.

في المقابل ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مستوى كارفاخال أصبح مقلقا للجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي.

وأوضح التقرير أنه حال نجح ريال مدريد في ضم رييس جيمس لاعب تشيلسي فإن مستقبل كارفاخال في النادي بشكل عام سيكون في خطر.

كارفاخال شارك مع ريال مدريد في 375 وسجل 7 أهداف وقدم 59 تمريرة حاسمة.

وحصل كارفاخال على العديد من الألقاب مع ريال مدريد أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

ريال مدريد داني كاربخال إنتر ميامي
نرشح لكم
فوت ميركاتو: الشباب السعودي يخطط للتعاقد مع جالتييه تقرير: لوريس يمهد طريق أونانا إلى مانشستر يونايتد أردا جولير موهبة ريال مدريد الجديد الذي "يحول الضغط لسعادة" إنتر يضم فرانشيسكو أتشيربي بشكل نهائي من لاتسيو يويفا يوافق على مشاركة ميلان وأستون فيلا وبرايتون في البطولات الأوروبية فان دير سار في العناية المركزة.. أياكس يصدر بيانا لتوضيح حالته الصحية ألميريا يعيد مورينو للدوري الإسباني بعد خوض دقيقة واحدة فقط.. ميلان يجدد تعاقد ميرانتي لموسم جديد
أخر الأخبار
ميمي عبد الرازق: سألجأ للتدوير مجبرا.. المصري يعاني من ضغط كبير 23 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي: أولمبيك آسفي حدد بديل طارق مصطفى 43 دقيقة | الوطن العربي
فوت ميركاتو: الشباب السعودي يخطط للتعاقد مع جالتييه 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري لـ في الجول: طلبنا زيادة عدد الجماهير في نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
بعد ميسي وبوسكيتس وألبا.. إنتر ميامي يحول وجهته نحو لاعب ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: لوريس يمهد طريق أونانا إلى مانشستر يونايتد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أردا جولير موهبة ريال مدريد الجديد الذي "يحول الضغط لسعادة" 2 ساعة | الدوري الإسباني
الظهور الأول لـ فيرمينو في تدريبات أهلي جدة 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي