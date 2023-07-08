بعد ميسي وبوسكيتس وألبا.. إنتر ميامي يحول وجهته نحو لاعب ريال مدريد

حول إنتر ميامي وجهته نحو ريال مدريد بعد ارتباطه بنجوم برشلونة خلال هذا الصيف.

وانضم ليونيل ميسي أسطورة برشلونة بشكل رسمي لإنتر ميامي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، فيما ألمح النادي في وقت سابق لضم سيرجيو بوسكيتس.

وبحسب صحيفة " إل ناسيونال" الإسبانية، فإن إنتر ميامي تقدم بعرض رسمي لضم داني كارفاخال ظهير أيمن ريال مدريد.

وأوضحت التقارير أن فريق المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو يسعى لتواجد كارفخال في الجانب الأيمن لفريقه على أن يقود جوردي ألبا الجهة اليسرى.

إنتر ميامي أصبح أكثر ثقة في الحصول على خدمات جوردي ألبا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.

وأشارت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن ألبا لم يتوصل لاتفاق نهائي أو يوقع على عقود بعد، لكن النادي الأمريكي متفائل بضم الظهير المخضرم.

في المقابل ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مستوى كارفاخال أصبح مقلقا للجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي.

وأوضح التقرير أنه حال نجح ريال مدريد في ضم رييس جيمس لاعب تشيلسي فإن مستقبل كارفاخال في النادي بشكل عام سيكون في خطر.

كارفاخال شارك مع ريال مدريد في 375 وسجل 7 أهداف وقدم 59 تمريرة حاسمة.

وحصل كارفاخال على العديد من الألقاب مع ريال مدريد أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات.