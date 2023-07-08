الظهور الأول لـ فيرمينو في تدريبات أهلي جدة

السبت، 08 يوليه 2023 - 12:09

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو

ظهر البرازيلي روبرتو فيرمينو للمرة الأولى في تدريبات أهلي جدة السعودي.

ويستمر عقد فيرمينو مع أهلي جدة حتى صيف 2026.

وشارك فيرمينو في تدريبات الأهلي للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق بشكل رسمي.

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ويواصل أهلي جدة محاولاته لتعزيز صفوف الفريق العائد مججدا للدوري السعودي للمحترفين.

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ويعد فيرمينو ثاني لاعب ينضم إلى أهلي جدة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد إدوارد ميندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال.

ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالهم خاض 361 مباراة وسجل 110 هدفا وصنع 79.

وتوج اللاعب البرازيلي بـ7 ألقاب برفقة ليفربول وهي دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

فيرمينو أهلي جدة
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