تقرير سعودي: أهلي جدة أتم اتفاقه مع محرز

السبت، 08 يوليه 2023 - 11:26

كتب : FilGoal

هدف رياض محرز مع مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

أتم أهلي جدة اتفاقه مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ويمتد عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن أهلي جدة توصل إلى اتفاق مع رياض محرز نجم مانشستر سيتي مع تبقي بعض التفاصيل مع ناديه قبل إتمام الصفقة بشكل نهائي.

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صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت في وقت سابق أن أهلي جدة عرض على رياض محرز راتب يعادل 5 أضعاف راتبه الحالي مع مانشتسر سيتي.

وأوضحت التقارير أن الأهلي السعودي عرض على محرز الحصول على 43 مليون جنيه إسترليني في عقد يمتد لموسمين.

وأشارت إلى أن النجم الدولي الجزائري يحصل على 8.5 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي في الوقت الحالي مع مانشستر سيتي.

الصحيفة ذكرت أن محرز، الذي يقضي حاليا عطلة في جنوب فرنسا، مهتم بإنهاء مسيرته الاحترافية في السعودية.

وشددت على أن أهلي جدة يعمل بقوة على حسم الصفقة بعدما تعاقفد رسميا مع الثنائي إدوارد ميندي حارس تشيلسي وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق.

محرز صاحب الـ 32 عاما قدم موسما تاريخيا مع مانشتر سيتي بعد الفوز بالثلاثية (دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي).

وشارك محرز خلال الموسم الحالي مع مانشستر سيتي في 47 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 13 آخرين بجميع المسابقات.

رياض محرز مانشتسر سيتي أهلي جدة
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