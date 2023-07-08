خطاب من أسوان لثلاث جهات بسبب مباراتيه المتبقيتين بالدوري

السبت، 08 يوليه 2023 - 10:54

كتب : رضا السنباطي

أسوان - بيان رسمي

قرر مجلس إدارة أسوان مخاطبة رابطة الأندية والشركة الراعية للدوري والمسؤولين عن قنوات "أون تايم سبورتس" للتأكيد على التمسك بحقه في إذاعة مباراتيه الأخيرتين بالدوري.

ويلتقي أسوان بطلائع الجيش والداخلية في الجولتين 33 و34 من الدوري.

وأكد أسوان رفضه لأي محاولة أو إجراء ينتج عنه استبعاد إذاعة مباراتيه من جدول المباريات مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وحرمان الجماهير من حقها في متابعها فريقها.

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وشدد أسوان في بيانه أنه يجب أن تؤكد كافة الأطراف المعنية والمسؤولة عن الدوري وتنظيمه أداء مسؤولياتها بكل نزاهة ومصداقية بما يحفظ حقوق كل الأندية ويلبي رغبة جماهير الأندية الشعبية.

ويحتل أسوان المركز الـ15 بـ33 نقطة وبفارق نقطة عن الداخلية صاحب أول مراكز الهبوط.

وجاء بيان أسوان كالتالي:

قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتور/ الشافعى صالح مخاطبة رابطة الأندية و الشركة الراعية والمسئوليين عن القناة المالكة لحقوق النقل والبث التليفزيونى الفضائى للدورى المصرى ON TIME SPORTS للتأكيد على تمسك نادى أسوان وجماهيره وجماهير الصعيد بحقها في متابعة فريقها من خلال إذاعة مباراتيه القادمتين أمام طلائع الجيش والداخلية بالجولتين 33 / 34 ونادى أسوان يرفض أى محاولة أو إجراء ينتج عنه إستبعاد مباراتى أسوان من جدول المباريات المحدد إذاعتها مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وحرمان الجماهير من حقها في متابعة ممثل الصعيد ولذا يتمسك مجلس إدارة نادى أسوان بحقه في إذاعة المباراتين بالجولتين الأخيرتين في الدورى الممتاز لتؤكد كل الأطراف المسئولة عن تنظيم وتسويق دورى رابطة الأندية المصرية المحترفة أداء مسئولياتها بكل نزاهة ومصداقية بما يحفظ حقوق كل الأندية ويلبى رغبة جماهير الأندية الشعبية

أسوان الدوري المصري
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