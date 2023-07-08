مواعيد مباريات اليوم السبت 8-7-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك ومصر الأولمبي في نهائي إفريقيا

يشهد اليوم السبت إقامة المباراة النهائية بين مصر والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

كما تشهد مسابقة الدوري مواجهتين مرتقبتين، إذا يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري ويواجه الزمالك نظيره فيوتشر.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 8 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

كأس إفريقيا تحت 23 عاما

ويلتقي منتخب مصر مع منافسه المغرب في تمام الحادية عشر مساء في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

وحجزت منتخبات مصر والمغرب ومالي مقاعدها في أولمبياد باريس 2024.

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الدوري المصري

الأهلي × الاتحاد السكندري.. تذاع في تمام السابعة مساء على قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أيمن الكاشف.

الزمالك × فيوتشر.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على مباراة الزمالك وفيوتشر مؤمن حسن.