"ثقتنا فيكم بلا حدود".. رسالة من جمال علام للاعبي منتخب مصر الأولمبي

وجه جمال علام رئيس الاتحاد المصري رسالة للاعبي منتخب مصر الأولمبي قبل خوض نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب في نهائي البطولة بعدما ضمن كلاهما التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وقال علام للاعبي المنتخب "صنعتم حالة في الشارع المصري، واسعدتم الجمهور ببلوغكم الأولمبياد وصعودكم للنهائي، والآن حان وقت الفرحة الكبيرة، وهي إحراز الكأس".

وأضاف "أنه يومكم بإذن الله، والشارع المصري كله في انتظار اكتمال الفرحة، ثقتنا فيكم بلا حدود".

وتابع "أريدكم أن تلعبوا بهدوء ودون عصبية فقط التزموا بروح المصريين الأصيلة التي تظهر في مثل هذه المناسبات الكبرى".

وأردف "لا يثيركم حكم ولا يستفزكم جمهور، لا تشتتوا أنفسكم، ركزوا في اللقاء، نحن نحترم الأشقاء المغاربة ولكنني أراكم اقتربتم بقوة من حلم التتويج".

وأتم "ثقتي فيكم بلا حدود، لأنكم اثبتم أنكم جيل يسير على خطى الكبار".

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما عن ارتداء المنتخب المصري للقميص الأبيض، بينما يرتدي البلد المضيف قميصه الأحمر.

ويتكون الزي المصري من: قميص أبيض - سروال أسود - جوارب بيضاء.

فيما يتكون الزي المغربي من: قميص أحمر - سروال أخضر - جوارب حمراء.

ويدير المباراة طاقم حكام كيني بقيادة بيتر واويرو كاماكو.

ويعاونه الكيني ستيفن أليزار أونينجو، والتوجولي جوناثان أنطونيو كوفي، كما يأتي الصومالي عمر عبد القادر أرتان كحكم رابع.

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم فيديو، ويعاونه الموريتاني ديهاني بيلدا والجنوب إفريقي أبو ينجل توم.