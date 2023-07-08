فرج عامر يكشف لـ في الجول حقيقة طلب الأهلي قطع إعارة مغربي

السبت، 08 يوليه 2023 - 00:24

كتب : أحمد الخولي

محمد مغربي - سموحة

أوضح فرج عامر رئيس نادي سموحة حقيقة طلب الأهلي قطع إعارة مدافعه محمد مغربي بنهاية الموسم الجاري.

ويتألق مغربي رفقة منتخب مصر الأولمبي والذي وصل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما ضد المغرب، وحجز بطاقة تأهله لأولمبياد باريس 2024.

وانضم مغربي لصفوف سموحة معارا لمدة موسم ونصف، وشارك المدافع البالغ 22 عاما منذ إعارته في يناير الماضي في 15 مباراة.

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وقال فرج عامر لـ FilGoal.com: "الأهلي لم يطلب قطع إعارة محمد مغربي".

وشدد "اللاعب مستمر معنا للموسم المقبل".

وأضاف "نفتخر بتألق لاعبي الأهلي المعارين لصفوف سموحة بقميص منتخب مصر الأولمبي مثل مغربي ومصطفى سعد".

وكان الأهلي قد قطع إعارة محمد مغربي من نادي تيبليتسه التشيكي قبل انطلاق الموسم من أجل تدعيم الفريق.

مغربي (22 عاما) قلب دفاع يجيد الظهور أيضً في مركز الظهير الأيسر.

وخاض مغربي 16 مباراة مع تيبليتسه منذ انضمامه إليه في فبراير 2022، وسجل معه هدفا وصنع آخر.

ولم يشارك مغربي مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق تحت قيادة مارسيل كولر.

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