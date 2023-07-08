رئيس إنبي: محمد حمدي "دماغه في الاحتراف".. ولا عروض رسمية له من القطبين

السبت، 08 يوليه 2023 - 00:15

كتب : FilGoal

إنبي ضد النجوم

شدد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أنه لن يفرط في خدمات محمد حمدي لاعب الفريق لأحد أندية القمة في الدوري المصري.

محمد حمدي

النادي : إنبـي

إنبـي

ويشغل حمدي مركزي الجناح الأيسر ولاعب الوسط الأيسر وصانع الألعاب في تشكيل فريق إنبي.

وقال الشريعي لـ أون تايم سبورتس 2: "لم يحدث تواصل رسمي أو غير رسمي من الأهلي أو الزمالك لضم محمد حمدي".

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وأضاف "محمد حمدي إذا حصل على عرض من مصر فأنا أفضل احترافه في الخارج".

وشدد "اللاعب "دماغه في الاحتراف" فلا يجب منا التعجل في بيعه، ربما ننتظر وهو سيساعدنا، وهناك اهتمام برتغالي باللاعب".

وخاض حمدي الموسم الجاري حتى الآن 26 مباراة صنع خلالها 4 أهداف.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن نادي إنبي يتفق حاليا مع شركة تسويق إسبانية، وذلك لجلب عروض احتراف أوروبية للثنائي محمد حمدي، وأحمد نادر حواش.

مصدر من إنبي كشف لـFilGoal.com بإن النادي يرفض بيع الثنائي إلى فرق مصرية، وذلك رغم وصول عروض بالفعل.

وتواجد حواش وحمدي في معسكر منتخب مصر الأخير تحت قيادة روي فيتوريا، ضمن 6 لاعبين تم تصعيدهم من منتخب الشباب للتواجد في تدريبات المنتخب الأول.

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