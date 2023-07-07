خدمة في الجول - موعد ومكان تحرك حافلات جماهير الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية غدا -السبت- استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ تجمع جماهير الأهلي بداية من الساعة 11 صباحا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد.

وتتحرك الحافلات في الساعة الـ 12:30 ظهرا.

ويجب أن يحمل كل مشجع تذكرة المباراة وبطاقة المشجع الرسمية.

كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المواجهة يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو.

ويستضيف استاد برج العرب اللقاء.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على المباراة: أيمن الكاشف على القناة الصوتية الأولى، وهشام معمر على القناة الصوتية الثانية.