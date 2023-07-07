حسام البدري: البقاء مع الصفاقسي؟ "ربنا يسهل"

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

حسام البدري

أبدى حسام البدري مدرب الصفاقسي التونسي سعادته بالتأهل إلى دور المجموعات للبطولة العربية، وذلك بالفوز على الهلال السوداني 2-0.

وقال البدري في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "أهدي التأهل لجماهير الصفاقسي بصفة خاصة ولكل جماهير تونس بصفة عامة لأنه ثالث فريق تونسي يتأهل إلى البطولة العربية".

وأضاف "أشكر اللاعبين على جهودهم وإصرارهم وتعاملهم مع كل الصعوبات".

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وأوضح "الصفاقسي لم ينل حقه من الحديث عن تطوره الكبير في البطولة المحلية، لقد وصل إلى مرحلة أفضل كثيرا مما كان قبل مجيئي".

وتابع البدري "الخصم كان متخوفا اليوم، وفي المباراة الأولى لم نملك الحلول أو الشراسة الهجومية. تدربنا كثيرا على الشكل الهجومي والكثافة العددية ونفذها اللاعبون بشكل مميز اليوم لتحقيق الفوز".

وبسؤاله عن الفريق ومستقبله معه قال: "الفريق في عطلة حتى يوم 12 يوليو، ثم يستأنف التدريبات يوم 13".

واختتم "سأجتمع مع الإدارة أولا "وربنا يسهل". أنا أحب الصفاقسي وجماهيره وأحترمهم وليقدم الله ما فيه الخير".

وخسر الصفاقسي المباراة الأولى بهدف دون رد، قبل أن يتمكن من تحقيق العودة في الإياب.

مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: الصفاقسي والترجي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب من السعودية.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مواعيد البطولة:

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس

جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الصفاقسي حسام البدري البطولة العربية
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