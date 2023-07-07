35 عاما قبل انتقال حمدي فتحي.. كيف بدأت صداقة الخطيب ورئيس الوكرة

تم انتقال حمدي فتحي لاعب الوسط الدولي من الأهلي إلى الوكرة القطري، وسط سيطرة للأجواء الودية على العلاقة بين إدارة الناديين كما جرت العادة في الانتقالات بين الأندية المصرية ونظيرتها العربية.

ووجه الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة الشكر لرئيس الأهلي محمود الخطيب عبر قناة الكاس القطرية، كما كشف عن عرض الخطيب لتنظيم مباراتين وديتين بين الأهلي والوكرة في القاهرة والدوحة، مبديا ترحيبه بهذه الدعوة.

ولكن هذه المرة لم تسُد هذه الأجواء بسبب الروح العربية المشتركة فقط، بل لعلاقة شخصية تمتد جذورها إلى ثمانينيات القرن الماضي..

تعود القصة إلى عام 1988، تحديدا في مباراة اعتزال حسن القاضي نجم الوكرة آنذاك، والتي تم تنظيمها بين النادي القطري والهلال السوداني.

في ذلك الوقت كان خليفة بن حسن الرئيس الحالي داعما للنادي بصورة مستمرة وهو من تبنى مهرجان اعتزال حسن القاضي.

وجه الشيخ بن حسن الدعوة للنجم المصري محمود الخطيب، وبالفعل لبى الدعوة وشارك الخطيب في المباراة بقميص الوكرة.

منذ ذلك الوقت بدأت الصداقة القوية بين الثنائي، وتوطدت العلاقة على هامش مهرجان الاعتزال وفعالياته الممتدة لبعد المباراة، حيث دعى رئيس الوكرة اللاعبين إلى مجلسه.

ومن تلك اللحظة فصاعدا، استمر التواصل بينه وبين الخطيب من وقت لآخر، على مر 35 عاما قبل اجتماع الإدارتين لحسم صفقة حمدي فتحي، والذي جدد ذكريات الماضي.