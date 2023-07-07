العاشرة له في الدوري.. معروف حكما لمواجهة الاتحاد والأهلي

يدير محمد معروف مباراة الاتحاد والأهلي لحساب المباراة المؤجلة من الجولة 21 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا في السابعة مساءً على استاد برج العرب.

ويعاون معروف كل من: سمير جمال وعماد العقاد، ويتواجد صبري إبراهيم حكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد عبد العزيز السيد، ويعاونه رجب محمد.

وأدار معروف البالغ 36 عاما 9 مباريات في الدوري المصري أشهر خلالها 44 بطاقة صفراء و7 حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

وسبق له أن أدار مباريات في كأس مصر وكأس تونس والدوري التونسي وبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

كما أدار 3 مباريات في كأس العالم للشباب التي أقيمت في الأرجنتين الشهر الماضي.

وأدار معروف الموسم الجاري مباراة واحدة للأهلي انتهت بالتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق.

فيما أدار لزعيم الثغر المباراة الافتتاحية للموسم والتي انتهت بالفوز على أسوان 1-0، ثم أدار لقاء الفريق ضد فيوتشر والمصري وخسر الفريق كلاهما.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المواجهة يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو.

ويستضيف استاد برج العرب اللقاء.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على المباراة: أيمن الكاشف على القناة الصوتية الأولى، وهشام معمر على القناة الصوتية الثانية.