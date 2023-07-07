إنتر يضم فرانشيسكو أتشيربي بشكل نهائي من لاتسيو

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 22:13

كتب : FilGoal

فرانشيسكو أتشيربي - إنتر

أعلن نادي إنتر تفعيل بند شراء فرانشيسكو أتشيربي وضمه بشكل نهائي قادما من لاتسيو.

وفعّل إنتر تعاقد اللاعب بشكل نهائي مقابل 4 ملايين يورو، ولم يعلن النادي مدة عقد اللاعب.

وانضم المدافع البالغ 35 عاما من لاتسيو معارا الصيف الماضي وساهم في التتويج بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

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وخسر أتشيربي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وخاض المخضرم 49 مباراة الموسم المنقضي بقميص النيراتزوي سجل خلالها هدف وصنع آخر.

المدافع الإيطالي بدأ مسيرته مع هيلاس فيرونا وانتقل لميلان ثم جنوى ومنه إلى ساسولو في 2013.

وعقب 5 مواسم انتقل لصفوف لاتسيو مقابل 10 ملايين يورو، وتوج بلقبي كأس وسوبر إيطاليا.

كما حظى بفرصة تمثيل إيطاليا وفاز بلقب يورو 2020.

يأتي ذلك عقب رحيل ميلان شكرينيار بشكل نهائي لصفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية تعاقده.

فرانشيسكو أتشيربي إنتر الدوري الإيطالي لاتسيو
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