يويفا يوافق على مشاركة ميلان وأستون فيلا وبرايتون في البطولات الأوروبية

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 22:06

كتب : FilGoal

ميلان

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على مشاركة 6 أندية من بينها ميلان الإيطالي وتولوز الفرنسي في المسابقات الأوروبية بعد تنفيذ تغييرات من قِبل المستثمرين.

ولا يوافق يويفا على مشاركة ناديين يتنسبان لنفس المالك منعا لتضارب النتائج والمصالح.

ووجدت الغرفة الأولى للرقابة المالية وجود تعارض محتمل في الملكية للأندية بين كل من:

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- أستون فيلا الإنجليزي وفيتوريا جيماريش البرتغالي (المصري ناصيف ساوريس وويس إدينس).

- برايتون الإنجليزي وسان جيلواز البلجيكي (الإنجليزي توني بلوم)

- ميلان الإيطالي وتولوز الفرنسي (الأمريكي جيري كاردينالي)

ووافقت الغرفة على مشاركة الأندية الـ 6 في المسابقات الأوروبية لموسم 2023-2024، حيث تضع الغرفة عدة ضوابط لمنع مشاركة فريقان بنفس الملكية.

-لا يوجد نادي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر يتعامل بالأوراق المالية أو الأسهم الخاصة لأي نادي مشارك في المسابقات الأوروبية.

-لا يوجد نادي يكون عضوا في نادٍ آخر في المسابقات الأوروبية.

-لا أحد لديه سيطرة أو تأثير حاسم على أكثر من نادٍ واحد مشاركة في المسابقات الأوروبية.

-لا أحد لديه سلطة على الإطلاق أو مشاركة في نفس الوقت بشكل مباشر أو غير مباشر بأي صفة سواء إدارية أو رياضية في أكثر من نادٍ واحد في مسابقات الأندية.

وحددت الغرفة الضوابط والإجراءات لقبول مشاركة الفرق والتي جاءت:

-تخفيض كبير في مساهمة المستثمرين بالأندية أو نقل السيطرة الفعالة لأحد الأندية لجهة مستقلة.

-قيود كبيرة على القدرة لتوفير التمويل لأكثر من نادٍ واحد.

-عدم وجود ممثل في مجلس الإدارة وعدم وجود قدرة على تعيين مديرين في أكثر من نادٍ واحد.

-عدم المشاركة في الجمعية العمومية أو القرارات الرئيسية مثل الموافقة على الميزانية لأكثر من نادٍ واحد.

ومن أجل التأكد من الاستقلالية وقبول الأندية تُوضع عدة شروط من بينها:

-عدم إجراء عملية انتقال سواء بشكل نهائي أو إعارة حتى سبتمبر 2024.

-عدم دخول الأندية أي نوع من أنواع الاتفاقات أو الشراكات التجارية.

-عدم استخدام الأندية لأي قاعدة بيانات أو لاعبين مشتركة.

ويشارك ميلان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين يشارك برايتون وتولوز وسان جيلواز في الدوري الأوروبي وتشارك فرق أستون فيلا وفيتوريا في دوري المؤتمر الأوروبي.

ميلان تولوز يويفا الدوري الأوروبي دوري أبطال أوروبا
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