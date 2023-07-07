بفوز قاتل على الهلال.. البدري يقود الصفاقسي لخطف آخر بطاقات البطولة العربية

قاد حسام البدري نادي الصفاقسي التونسي لخطف آخر بطاقات التأهل إلى دور المجموعات من البطولة العربية 2023 والتي تُعرف بمسمى كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وفاز الصفاقسي على الهلال السوداني بهدفين دون رد ضمن إياب الدوري التمهيدي الثاني من البطولة.

واستفاد الصفاقسي من هزيمته بهدف ذهابا ليفوز بهدفين مقابل هدف بمجموع المباراتين.

وسجل محمد السائحي هدف الصفاقسي الأول في شباك الهلال عند الدقيقة64.

وأضاف البديل بركات الحميدي الهدف الثاني في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة 87 بعد متابعة للكرة المرتدة من حارس مرمى الهلال.

بهذه النتيجة حجز الصفاقسي مقعدا في دور المجموعات من البطولة العربية 2023.

وانضم الصفاقسي للمجموعة الأولى من البطولة العربية التي تضم مواطنه الترجي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

وتبدأ البطولة من مرحلة المجموعات للبطولة في الفترة بين 27 يوليو وحتى 12 أغسطس في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: الصفاقسي والترجي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب من السعودية.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مواعيد البطولة:

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس

جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه