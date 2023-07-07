بلحاج وسامسون وجمعة.. في الجول يكشف موقف غيابات الزمالك أمام فيوتشر

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

سامسون أكينيولا يحتفل بهدف الزمالك ضد الإسماعيلي

شهدت قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر عودة الحارس محمد عواد والمدافع محمود شبانة إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

ويلتقي الزمالك مع فيوتشر ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي

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حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - محمود شبانة - مصطفى الزناري - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - علي ياسر - محمد صلاح

وإليكم الموقف الكامل لكافة غيابات الزمالك أمام فيوتشر

أحمد بلحاج - وجهة نظر فنية بسبب عدم كفاية التدريبات التي خاضها.

سامسون أكينيولا - وجهة نظر فنية

نبيل عماد - يواصل برنامجه التأهيلي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية

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حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق - يتواجد الثلاثي مع المنتخب الأولمبي.

يوسف أسامة وسيف جعفر - استبعاد فني بعد عدم تجديد العقد

وتأتي مباريات الزمالك المحلية حتى نهاية الموسم كالآتي:

فيوتشر × الزمالك – 8 يوليو – 9:30 – الدوري المصري

الأهلي × الزمالك – 13 يوليو – 8:30 – الدوري المصري

الزمالك × فاركو 16 يوليو – 9:30 – الدوري المصري

وضمن الزمالك المركز الرابع على الأقل برصيد 56 نقطة من 31 مباراة في الدوري المصري.

فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 32 مباراة.

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