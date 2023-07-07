جيرونا يدعم صفوفه بضم دالي بليند

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 21:41

كتب : FilGoal

دالي بليند

أعلن نادي جيرونا الإسباني ضم الهولندي دالي بليند لمدة موسمين حتى صيف 2025 في صفقة انتقال حر.

دالي بليند

النادي : جيرونا

جيرونا

يأتي ذلك بعد رحيله عن صفوف بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المنقضي.

وأصبح بليند ثاني لاعب ينضم لصفوف الفريق بعد الحارس الأرجنتيني باولو جازينجا القادم من فولام الإنجليزي.

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الهولندي بليند -33 عاما- فقد انضم في يناير الماضي، قادما من أياكس في صفقة انتقال حر.

ولعب بليند 4 مباريات فقط مع بايرن في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي.

تجربة بليند الأولى خارج حدود هولندا كانت مع مانشستر يونايتد الذي تعاقد معه في صيف 2014 بعد كأس العالم.

واستمر مع الشياطين الحمر لـ 4 سنوات، حتى عاد إلى أياكس في 2018.

وبدأ بليند مسيرته في صفوف أياكس وانتقل منه معارا إلى جرونيجين ثم عاد لفريقه قبل الانضمام لمانشستر يونايتد في عام 2014.

وعاد بليند إلى أياكس في عام 2018 ثم فسخ تعاقده في يناير الماضي.

وتوج بليند في مسيرته بالدوري الهولندي سبع مرات والكأس والسوبر الهولنديين مرتين لكل منهما.

كما توج مع مانشستر يونايتد بلقب واحد لكل من الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وحقق مع البافاري لقب الدوري الألماني بسيناريو مجنون في الجولة الأخيرة على حساب بوروسيا دورتموند.

دالي بليند جيرونا
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