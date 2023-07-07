قائمة الزمالك - عودة عواد وشبانة وغياب سامسون أمام فيوتشر

أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمته لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

ويستمر غياب محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي عن القائمة للإصابة، ويغيب حسام عبد المجيد وحاتم محمد سكر ومحمد طارق لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي.

فيما عاد حارس المرمى محمد عواد والمدافع محمود شبانة، بينما خرج سامسون أكينيولا من قائمة الأبيض.

وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - محمود شبانة - مصطفى الزناري - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - علي ياسر - محمد صلاح

وتأتي مباريات الزمالك المحلية حتى نهاية الموسم كالآتي:

فيوتشر × الزمالك – 8 يوليو – 9:30 – الدوري المصري

الأهلي × الزمالك – 13 يوليو – 8:30 – الدوري المصري

الزمالك × فاركو 16 يوليو – 9:30 – الدوري المصري

وضمن الزمالك المركز الرابع على الأقل برصيد 56 نقطة من 31 مباراة في الدوري المصري.

فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 32 مباراة.