ألميريا يعيد مورينو للدوري الإسباني

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 20:31

كتب : FilGoal

فيسنتي مورينو

عاد فيسنتي مورينو للعمل مجددا في الدوري الإسباني بعد تجربة عربية مع الشباب السعودي.

وأعلن ألميريا تعاقده مع فيسنتي مورينو وطاقمه المعاون لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وتولى البالغ من العمر 48 عاما تدريب إسبانيول ومايوركا في الدوري الإسباني قبل تدريب الشباب السعودي لموسم واحد.

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وقاد مورينو نادي الشباب للمركز الرابع في منافسات الموسم المنصرم من الدوري السعودي الذي توج الاتحاد بلقبه.

ويتولى الأرجنتيني خوان بروان مدرب الإسماعيلي السابق تدريب الشباب بشكل مؤقت خلفا لمورينو لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

نادي ألميريا كان على وشك العودة لدوري الدرجة الثانية في إسبانيا بالجولة الأخيرة من الموسم المنصرم للدوري الإسباني الممتاز.

لكن الفريق نجا بفارق نقطة وحيدة ليحتل المركز الـ17.

وأنهى النادي الإسباني المملوك لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ارتباطه بالمدرب الإسباني روبي عقب نهاية الموسم.

ألميريا الدوري الإسبااني
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