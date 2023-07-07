عصام عبد الفتاح يوضح لـ في الجول سبب رحيله عن لجنة حكام الاتحاد الإفريقي

وضح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية السابق حقيقة خروجه من لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان عبد الفتاح قد تولى منصب المدير الفني للجنة الحكام في الإمارات.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تسلمت عملي الجديد في الإمارات العربية المتحدة وأتواجد بها منذ عدة أيام".

وأضاف "أتشرف بمهمتي الجديدة وأشكر ثقة الاتحاد الإماراتي في شخصي".

وتابع "سبق لي العمل في هذا المنصب مع الإمارات قبل 10 سنوات ولدينا ذكريات مشتركة جميلة، وبإذن الله سنكمل ما بدأناه".

وأوضح "قضيت فترة طويلة في لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومنطقة شمال إفريقيا التي كنت مسؤولا عنها هي الأفضل بين مناطق كاف".

وواصل عبد الفتاح "اجتمعت بمسؤولي الاتحاد الإفريقي، وطلبوا مني أن أتولى منصبا هاما في التطوير والاستراتيجيات، ولكني بأمانة أرى أني أديت دوري في إفريقيا ولذلك فضلت مهمة الإمارات".

وأتم "أتمنى للجنة الحكام الإفريقية كل التوفيق. وأقول لحكام شمال إفريقيا: لقد بلغتم مرحلة كبيرة حافظوا عليها. أتمنى أن يحافظ القادمون على مستوى حكامنا وأتمنى أن يكون لديهم العلم والمقدرة على إدارة التحكيم".

وخرج عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية السابق من عضوية لجنة كاف، حيث كان ممثلا عن منطقة شمال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي قرر تعيين البنيني هيوز ألان أدجوفي رئيسا للجنة الحكام.

أما في منصب النائب، ظهر الجنوب إفريقي فيكتور جوميز بعد اعتزاله التحكيم.

فيما ضمت اللجنة الجزائري جمال حيمودي والمغربي يحيى حدقة في تشكيلها الجديد.

يذكر أن عبد الفتاح استقال من منصبه كرئيس للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك في أغسطس الماضي.